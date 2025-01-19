Тревор Мёрфи обновил клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для защитников «Сибири»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и ЦСКА. После второго периода счёт 2:1 в пользу новосибирской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3-й период
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лайпсик (Бек, Андреофф) – 07:10 (5x5) 2:0 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 23:55 (5x5) 2:1 Исхаков (Полтапов, Соркин) – 28:13 (5x5) 2:2 Дроздов (Гурьянов) – 46:06 (5x5)
Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи отметился результативной передачей во второй шайбе хозяев и обновил клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для игроков обороны. В текущем сезоне Мёрфи набрал 47 (10+37) очков. Канадский защитник также повторил клубный ассистентский рекорд Тейлора Бека (37 передач в сезоне-2022/2023).
47 очков Мёрфи – это 10-й результат для защитников за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Крису Ли, набравшему 65 (14+51) очков в сезоне-2016/2017.
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