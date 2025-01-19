Тревор Мёрфи обновил клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для защитников «Сибири»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и ЦСКА. После второго периода счёт 2:1 в пользу новосибирской команды.

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи отметился результативной передачей во второй шайбе хозяев и обновил клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для игроков обороны. В текущем сезоне Мёрфи набрал 47 (10+37) очков. Канадский защитник также повторил клубный ассистентский рекорд Тейлора Бека (37 передач в сезоне-2022/2023).

47 очков Мёрфи – это 10-й результат для защитников за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Крису Ли, набравшему 65 (14+51) очков в сезоне-2016/2017.