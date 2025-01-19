Сидни Кросби вышел на 11-е место в истории НХЛ по результативным передачам за карьеру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче с «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на 11-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.

Теперь на счету Кросби 1041 результативная передача в карьере. По этому показателю канадский форвард обошёл Марселя Дионна (1040 в 1348). Всего на счету Кросби 1645 (604+1041) очков в 1320 матчах.

В топ-10 идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612 и 1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514) и Горди Хоу (1049 в 1767).