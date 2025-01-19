Сидни Кросби вышел на 11-е место в истории НХЛ по результативным передачам за карьеру
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче с «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на 11-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чикран (Протас, Дауд) – 07:42 2:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 32:08 2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 51:29 3:1 Дюбуа (Макмайкл) – 57:50 (pp) 4:1 Дьюхейм (Уилсон, Дауд) – 58:30
Теперь на счету Кросби 1041 результативная передача в карьере. По этому показателю канадский форвард обошёл Марселя Дионна (1040 в 1348). Всего на счету Кросби 1645 (604+1041) очков в 1320 матчах.
В топ-10 идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612 и 1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514) и Горди Хоу (1049 в 1767).
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