Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби вышел на 11-е место в истории НХЛ по результативным передачам за карьеру

Сидни Кросби вышел на 11-е место в истории НХЛ по результативным передачам за карьеру
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче с «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на 11-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чикран (Протас, Дауд) – 07:42     2:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 32:08     2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 51:29     3:1 Дюбуа (Макмайкл) – 57:50 (pp)     4:1 Дьюхейм (Уилсон, Дауд) – 58:30    

Теперь на счету Кросби 1041 результативная передача в карьере. По этому показателю канадский форвард обошёл Марселя Дионна (1040 в 1348). Всего на счету Кросби 1645 (604+1041) очков в 1320 матчах.

В топ-10 идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612 и 1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514) и Горди Хоу (1049 в 1767).

Материалы по теме
«Золотая эра хоккея». Четверо россиян — в топе лучших игроков XXI века из Северной Америки
«Золотая эра хоккея». Четверо россиян — в топе лучших игроков XXI века из Северной Америки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android