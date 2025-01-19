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Александр Овечкин обратился к юной российской болельщице, подарившей ему клюшку

Александр Овечкин обратился к юной российской болельщице, подарившей ему клюшку
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил юную болельщицу из России, подарившую форварду свою клюшку. 15-летняя Мария Кундашкина является хоккеисткой одной из команд Тамбова. Девочка решила отправить кумиру свою клюшку, которой забила более 100 голов, чтобы поддержать Овечкина в его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Маша, привет! Спасибо тебе огромное за такой подарок, твою клюшку. Надеюсь, что она принесёт мне удачу», — заявил Овечкин.

Права на видео принадлежат официальному телеграм-каналу команды Александра Овечкина.

На данный момент Овечкин отстаёт от рекорда Гретцки по голам в НХЛ на 20 заброшенных шайб.

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