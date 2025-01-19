ЦСКА отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу в матче с «Сибирью» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и ЦСКА. Победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.
На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик, которому ассистировали Тейлор Бек и Энди Андреофф. На 24-й минуте Лайпсик оформил дубль с передач Тревора Мёрфи и Тейлора Бека. Мёрфи обновил бомбардирские и ассистентские рекорды «Сибири». ЦСКА начал своё возвращение в матч в середине второго периода благодаря голу Руслана Исхакова. В середине третьего периода московские армейцы забросили две шайбы и впервые в матче вышли вперёд — отличились Иван Дроздов и Максим Соркин. На 55-й минуте Павел Гоголев сравнял счёт. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали гости.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 19 января 2025
-
16:48
-
16:25
-
15:52
-
15:37
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:45
-
12:34
-
12:04
-
11:36
-
11:15
-
10:42
-
10:22
-
10:09
-
09:45
-
09:30
-
09:22
-
09:02
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
07:51
-
07:42
-
07:19
-
07:09
-
06:45
-
06:31