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Сибирь — ЦСКА, результат матча 19 января, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

ЦСКА отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу в матче с «Сибирью» в Новосибирске
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и ЦСКА. Победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лайпсик (Бек, Андреофф) – 07:10 (5x5)     2:0 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 23:55 (5x5)     2:1 Исхаков (Полтапов, Соркин) – 28:13 (5x5)     2:2 Дроздов (Гурьянов) – 46:06 (5x5)     2:3 Соркин (Исхаков) – 52:44 (5x5)     3:3 Гоголев (Пьянов) – 54:33 (5x5)     3:4 Гурьянов – 65:00    

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик, которому ассистировали Тейлор Бек и Энди Андреофф. На 24-й минуте Лайпсик оформил дубль с передач Тревора Мёрфи и Тейлора Бека. Мёрфи обновил бомбардирские и ассистентские рекорды «Сибири». ЦСКА начал своё возвращение в матч в середине второго периода благодаря голу Руслана Исхакова. В середине третьего периода московские армейцы забросили две шайбы и впервые в матче вышли вперёд — отличились Иван Дроздов и Максим Соркин. На 55-й минуте Павел Гоголев сравнял счёт. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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