ЦСКА отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу в матче с «Сибирью» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и ЦСКА. Победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик, которому ассистировали Тейлор Бек и Энди Андреофф. На 24-й минуте Лайпсик оформил дубль с передач Тревора Мёрфи и Тейлора Бека. Мёрфи обновил бомбардирские и ассистентские рекорды «Сибири». ЦСКА начал своё возвращение в матч в середине второго периода благодаря голу Руслана Исхакова. В середине третьего периода московские армейцы забросили две шайбы и впервые в матче вышли вперёд — отличились Иван Дроздов и Максим Соркин. На 55-й минуте Павел Гоголев сравнял счёт. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали гости.

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