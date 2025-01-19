Марнер повторил клубный рекорд «Торонто» по числу матчей с двумя и более передачами
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (7:3). Канадский форвард провёл свою 122-ю игру с двумя и более результативными передачами и повторил клубный рекорд.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Дак (Гуле, Лайне) – 05:08 2:0 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 18:21 (pp) 3:0 Андерсон (Армиа, Каррье) – 18:30 3:1 Макманн – 29:32 3:2 Робертсон (Экман-Ларссон, Хольмберг) – 38:46 (pp) 3:3 Нюландер (Макманн) – 40:24 3:4 Экман-Ларссон (Доми) – 44:31 (pp) 3:5 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 47:58 (sh) 3:6 Лоренц (Экман-Ларссон, Марнер) – 54:45 3:7 Кемпф (Нис) – 58:26 (sh)
Теперь Марнер делит первое место по этому показателю в истории «Торонто» с легендарным шведским защитником Бёрье Сальмингом, на счету которого также 122 матча с двумя и более результативными передачами. На третьем месте расположился Дэррил Саттер, на счету которого 108 подобных игр.
Марнер всю карьеру проводит в составе «Мэйпл Лифс». За 623 матча в составе «Торонто» форвард набрал 703 (208+495) очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2025
-
16:48
-
16:25
-
15:52
-
15:37
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:45
-
12:34
-
12:04
-
11:36
-
11:15
-
10:42
-
10:22
-
10:09
-
09:45
-
09:30
-
09:22
-
09:02
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
07:51
-
07:42
-
07:19
-
07:09
-
06:45
-
06:31