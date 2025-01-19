Марнер повторил клубный рекорд «Торонто» по числу матчей с двумя и более передачами

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (7:3). Канадский форвард провёл свою 122-ю игру с двумя и более результативными передачами и повторил клубный рекорд.

Теперь Марнер делит первое место по этому показателю в истории «Торонто» с легендарным шведским защитником Бёрье Сальмингом, на счету которого также 122 матча с двумя и более результативными передачами. На третьем месте расположился Дэррил Саттер, на счету которого 108 подобных игр.

Марнер всю карьеру проводит в составе «Мэйпл Лифс». За 623 матча в составе «Торонто» форвард набрал 703 (208+495) очка.