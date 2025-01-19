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Марнер повторил клубный рекорд «Торонто» по числу матчей с двумя и более передачами

Марнер повторил клубный рекорд «Торонто» по числу матчей с двумя и более передачами
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (7:3). Канадский форвард провёл свою 122-ю игру с двумя и более результативными передачами и повторил клубный рекорд.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Дак (Гуле, Лайне) – 05:08     2:0 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 18:21 (pp)     3:0 Андерсон (Армиа, Каррье) – 18:30     3:1 Макманн – 29:32     3:2 Робертсон (Экман-Ларссон, Хольмберг) – 38:46 (pp)     3:3 Нюландер (Макманн) – 40:24     3:4 Экман-Ларссон (Доми) – 44:31 (pp)     3:5 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 47:58 (sh)     3:6 Лоренц (Экман-Ларссон, Марнер) – 54:45     3:7 Кемпф (Нис) – 58:26 (sh)    

Теперь Марнер делит первое место по этому показателю в истории «Торонто» с легендарным шведским защитником Бёрье Сальмингом, на счету которого также 122 матча с двумя и более результативными передачами. На третьем месте расположился Дэррил Саттер, на счету которого 108 подобных игр.

Марнер всю карьеру проводит в составе «Мэйпл Лифс». За 623 матча в составе «Торонто» форвард набрал 703 (208+495) очка.

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