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Форвард ЦСКА Гурьянов: последний период играли на морально-волевых, было очень тяжело

Форвард ЦСКА Гурьянов: последний период играли на морально-волевых, было очень тяжело
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Нападающий столичного ЦСКА Денис Гурьянов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лайпсик (Бек, Андреофф) – 07:10 (5x5)     2:0 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 23:55 (5x5)     2:1 Исхаков (Полтапов, Соркин) – 28:13 (5x5)     2:2 Дроздов (Гурьянов) – 46:06 (5x5)     2:3 Соркин (Исхаков) – 52:44 (5x5)     3:3 Гоголев (Пьянов) – 54:33 (5x5)     3:4 Гурьянов – 65:00    

«Насколько полезны такие боевые и сложные победы для становления команды? Пацаны все молодцы, боролись до конца. Тяжёлая игра была. Вратари у нас оба молодчики, выстояли, вытерпели. Я считаю, что очень важно [одерживать такие победы], потому что команда, ребята показали свой характер, на морально-волевых играли последний период, тяжело очень было, поэтому всех — с победой!

Ожидали ли, что «Сибирь» не будет уступать ни в скоростях, ни во входе в зону? Конечно, смотрели видео перед матчем, разбирали соперника, всё ожидали», — сказал Гурьянов в эфире «КХЛ ТВ».

Отметим, что в этой встрече 27-летний Гурьянов отметился результативной передачей, а также реализованным буллитом в послематчевой серии.

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