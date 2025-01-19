Форвард ЦСКА Гурьянов: последний период играли на морально-волевых, было очень тяжело

Нападающий столичного ЦСКА Денис Гурьянов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 Б).
«Насколько полезны такие боевые и сложные победы для становления команды? Пацаны все молодцы, боролись до конца. Тяжёлая игра была. Вратари у нас оба молодчики, выстояли, вытерпели. Я считаю, что очень важно [одерживать такие победы], потому что команда, ребята показали свой характер, на морально-волевых играли последний период, тяжело очень было, поэтому всех — с победой!
Ожидали ли, что «Сибирь» не будет уступать ни в скоростях, ни во входе в зону? Конечно, смотрели видео перед матчем, разбирали соперника, всё ожидали», — сказал Гурьянов в эфире «КХЛ ТВ».
Отметим, что в этой встрече 27-летний Гурьянов отметился результативной передачей, а также реализованным буллитом в послематчевой серии.
- 19 января 2025
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