Дубль Радулова помог «Локомотиву» нанести «Барысу» 11-е поражение подряд в КХЛ

В Астане завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» со счётом 0:3.

Дублем в составе победителей отметился звёздный нападающий Александр Радулов. Ещё одна шайба на счету Байрона Фрейза. Все голы в этой встрече были забиты во втором периоде. Две из трёх своих шайб команда Игоря Никитина забросила при игре в численном большинстве.

Таким образом, «Локомотив» одержал шестую победу подряд, набрал 78 очков и упрочил своё лидерство в Западной конференции. «Барыс» проиграл в 11-й раз кряду, остался с 25 очками и идёт последним на Востоке.

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