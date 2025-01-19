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Барыс — Локомотив, результат матча 19 января 2025, счёт 0:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Радулова помог «Локомотиву» нанести «Барысу» 11-е поражение подряд в КХЛ
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В Астане завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Береглазов) – 20:46 (5x5)     0:2 Фрейз (Рафиков, Алексеев) – 25:27 (5x4)     0:3 А. Радулов (Никулин, Гернат) – 38:09 (5x4)    

Дублем в составе победителей отметился звёздный нападающий Александр Радулов. Ещё одна шайба на счету Байрона Фрейза. Все голы в этой встрече были забиты во втором периоде. Две из трёх своих шайб команда Игоря Никитина забросила при игре в численном большинстве.

Таким образом, «Локомотив» одержал шестую победу подряд, набрал 78 очков и упрочил своё лидерство в Западной конференции. «Барыс» проиграл в 11-й раз кряду, остался с 25 очками и идёт последним на Востоке.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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