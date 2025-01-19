Воробьёв — о победе ЦСКА над «Сибирью»: по ходу матча поменяли всё, чтобы найти агрессию

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 Б).

— Важная победа, трудовая, рабочая. Пропустили две шайбы в контратаках от звена, от которого нельзя было. Потом сражались, вышли вперёд, но дали возможность сравнять. Буллитёры и Гамзин отыграли на экстраочко.

— Что изменили по ходу игры?

— Перешли практически на три звена очень рано, меняли всё, чтобы найти агрессию, которая нам была нужна, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Армейцы набрали 61 очко и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 21 января ЦСКА будет гостить у «Северстали».