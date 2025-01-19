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Воробьёв — о победе ЦСКА над «Сибирью»: по ходу матча поменяли всё, чтобы найти агрессию

Воробьёв — о победе ЦСКА над «Сибирью»: по ходу матча поменяли всё, чтобы найти агрессию
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лайпсик (Бек, Андреофф) – 07:10 (5x5)     2:0 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 23:55 (5x5)     2:1 Исхаков (Полтапов, Соркин) – 28:13 (5x5)     2:2 Дроздов (Гурьянов) – 46:06 (5x5)     2:3 Соркин (Исхаков) – 52:44 (5x5)     3:3 Гоголев (Пьянов) – 54:33 (5x5)     3:4 Гурьянов – 65:00    

— Важная победа, трудовая, рабочая. Пропустили две шайбы в контратаках от звена, от которого нельзя было. Потом сражались, вышли вперёд, но дали возможность сравнять. Буллитёры и Гамзин отыграли на экстраочко.

— Что изменили по ходу игры?
— Перешли практически на три звена очень рано, меняли всё, чтобы найти агрессию, которая нам была нужна, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Армейцы набрали 61 очко и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 21 января ЦСКА будет гостить у «Северстали».

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