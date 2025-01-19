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«Они должны быть лучше». Воробьёв высказался об игре легионеров ЦСКА

«Они должны быть лучше». Воробьёв высказался об игре легионеров ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал игру легионеров команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лайпсик (Бек, Андреофф) – 07:10 (5x5)     2:0 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 23:55 (5x5)     2:1 Исхаков (Полтапов, Соркин) – 28:13 (5x5)     2:2 Дроздов (Гурьянов) – 46:06 (5x5)     2:3 Соркин (Исхаков) – 52:44 (5x5)     3:3 Гоголев (Пьянов) – 54:33 (5x5)     3:4 Гурьянов – 65:00    

— Касселс перестал появляться на льду по ходу матча, Шартье неудачно сыграл при третьей пропущенной шайбе. Что не позволяет вашим новичкам сделать команду лучше?
— Хороший вопрос. Они должны быть лучше, согласен, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что в игре с «Сибирью» американец Коул Касселс и канадец Рурк Шартье не сумели отметиться результативными действиями.

Армейцы набрали 61 очко и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 21 января ЦСКА будет гостить у «Северстали».

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