«Они должны быть лучше». Воробьёв высказался об игре легионеров ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал игру легионеров команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 Б).

— Касселс перестал появляться на льду по ходу матча, Шартье неудачно сыграл при третьей пропущенной шайбе. Что не позволяет вашим новичкам сделать команду лучше?

— Хороший вопрос. Они должны быть лучше, согласен, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что в игре с «Сибирью» американец Коул Касселс и канадец Рурк Шартье не сумели отметиться результативными действиями.

Армейцы набрали 61 очко и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре 21 января ЦСКА будет гостить у «Северстали».