Епанчинцев прокомментировал третье кряду поражение «Сибири» в серии буллитов

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:4 Б).

«Тяжёлый выдался для нас матч, особенно третий период. Соперник добавил в агрессии, было не лучшее движение с нашей стороны. Но молодцы, что перевели игру опять в овертайм. Хороший момент был у Лайпсика, но, к сожалению, опять буллиты. А это не лучший наш момент. Всё равно я благодарен ребятам за эту серию — в каждой игре боролись до конца», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Команда из Новосибирска потерпела третье поражение подряд после серии буллитов и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками.