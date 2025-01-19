Главный тренер «Сибири» объяснил замену вратаря по ходу серии буллитов с ЦСКА

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, почему принял решение заменить своего голкипера Антона Красоткина по ходу серии буллитов в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:4 Б).

— Замена Красоткина по ходу серии буллитов — это реакция на то, что он нервно выглядел, или повреждение?

— Нет, не повреждение. Просто решили заменить, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что в этой буллитной серии ЦСКА реализовал три из четырёх своих попыток.

Команда из Новосибирска потерпела третье поражение подряд после серии буллитов и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками. В ближайшей игре подопечные Епанчинцева 22 января сыграют на выезде с «Трактором».