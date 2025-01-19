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Главный тренер «Сибири» объяснил замену вратаря по ходу серии буллитов с ЦСКА

Главный тренер «Сибири» объяснил замену вратаря по ходу серии буллитов с ЦСКА
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, почему принял решение заменить своего голкипера Антона Красоткина по ходу серии буллитов в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лайпсик (Бек, Андреофф) – 07:10 (5x5)     2:0 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 23:55 (5x5)     2:1 Исхаков (Полтапов, Соркин) – 28:13 (5x5)     2:2 Дроздов (Гурьянов) – 46:06 (5x5)     2:3 Соркин (Исхаков) – 52:44 (5x5)     3:3 Гоголев (Пьянов) – 54:33 (5x5)     3:4 Гурьянов – 65:00    

— Замена Красоткина по ходу серии буллитов — это реакция на то, что он нервно выглядел, или повреждение?
— Нет, не повреждение. Просто решили заменить, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что в этой буллитной серии ЦСКА реализовал три из четырёх своих попыток.

Команда из Новосибирска потерпела третье поражение подряд после серии буллитов и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками. В ближайшей игре подопечные Епанчинцева 22 января сыграют на выезде с «Трактором».

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