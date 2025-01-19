Сын Василия Кошечкина Максим Майоров оформил шат-аут в своём первом же матче в КХЛ

В Астане завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» со счётом 0:3. В этом матче дебютировал в КХЛ 20-летний голкипер железнодорожников Максим Майоров, который является сыном легендарного вратаря Василия Кошечкина. Примечательно, что свой первый же матч в лиге молодой страж ворот отыграл «на ноль», отразив 20 бросков.

Напомним, Василий Кошечкин выиграл все основные награды КХЛ с магнитогорским «Металлургом»: два Кубка Гагарина и чемпионата России, две серебряных медали чемпионата страны, а ещё дважды признавался лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина. Также Василий становился серебряным призёром чемпионата России 2005 года и бронзовым призёром чемпионата России 2004 года в составе тольяттинской «Лады».

На мировом уровне Кошечкин стал олимпийским чемпионом игр в Пхёнчхане. Также он является чемпионом мира 2009 года, серебряным призёром чемпионата мира — 2010 и бронзовым призёром чемпионата мира — 2007.