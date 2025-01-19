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Сын Василия Кошечкина Максим Майоров оформил шат-аут в своём первом же матче в КХЛ

Сын Василия Кошечкина Максим Майоров оформил шат-аут в своём первом же матче в КХЛ
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В Астане завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» со счётом 0:3. В этом матче дебютировал в КХЛ 20-летний голкипер железнодорожников Максим Майоров, который является сыном легендарного вратаря Василия Кошечкина. Примечательно, что свой первый же матч в лиге молодой страж ворот отыграл «на ноль», отразив 20 бросков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Береглазов) – 20:46 (5x5)     0:2 Фрейз (Рафиков, Алексеев) – 25:27 (5x4)     0:3 А. Радулов (Никулин, Гернат) – 38:09 (5x4)    

Напомним, Василий Кошечкин выиграл все основные награды КХЛ с магнитогорским «Металлургом»: два Кубка Гагарина и чемпионата России, две серебряных медали чемпионата страны, а ещё дважды признавался лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина. Также Василий становился серебряным призёром чемпионата России 2005 года и бронзовым призёром чемпионата России 2004 года в составе тольяттинской «Лады».

На мировом уровне Кошечкин стал олимпийским чемпионом игр в Пхёнчхане. Также он является чемпионом мира 2009 года, серебряным призёром чемпионата мира — 2010 и бронзовым призёром чемпионата мира — 2007.

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