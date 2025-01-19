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Главный тренер «Детройта»: когда Василевский видит бросок, у него не возникает проблем

Главный тренер «Детройта»: когда Василевский видит бросок, у него не возникает проблем
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан прокомментировал 40 бросков, нанесённых его командой по воротам российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл в ночь с 18 на 19 января и завершился со счётом 5:1 в пользу «молний».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 02:02     2:0 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 20:16 (pp)     3:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 21:50     4:0 Чаффи (Аткинсон) – 23:58     4:1 Рэймонд (Кейн, Зайдер) – 34:12 (pp)     5:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:06 (pp)    

«Я думаю, что наши 40 бросков могут серьёзно ввести вас в заблуждение. Мы хотим наносить много бросков, но совершенно не играли на их пятаке. Когда Василевский всё видит, у него не возникает проблем с тем, чтобы отразить бросок. Мы, возможно, бросили всего два или три раза, когда кто-то был перед воротами, дважды или трижды подобрали отскок», — приводит слова Маклеллана Detroit Free Press.

«Детройт» занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 46 очков после 15 матчей.

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