Главный тренер «Детройта»: когда Василевский видит бросок, у него не возникает проблем

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан прокомментировал 40 бросков, нанесённых его командой по воротам российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл в ночь с 18 на 19 января и завершился со счётом 5:1 в пользу «молний».

«Я думаю, что наши 40 бросков могут серьёзно ввести вас в заблуждение. Мы хотим наносить много бросков, но совершенно не играли на их пятаке. Когда Василевский всё видит, у него не возникает проблем с тем, чтобы отразить бросок. Мы, возможно, бросили всего два или три раза, когда кто-то был перед воротами, дважды или трижды подобрали отскок», — приводит слова Маклеллана Detroit Free Press.

«Детройт» занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 46 очков после 15 матчей.