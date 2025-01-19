Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Fourth Period назвал клубы, заинтересованные в лидерах «Кэнакс» Миллере и Петтерссоне

The Fourth Period назвал клубы, заинтересованные в лидерах «Кэнакс» Миллере и Петтерссоне
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Fourth Period опубликовало статью на своём сайте, в которой назвало клубы НХЛ, заинтересованные в приобретении лидеров «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллера и Элиаса Петтерссона.

«Миннесота Уайлд», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз» — вот некоторые из команд, которые, как считается, проявили определённый интерес как к Миллеру, так и к его товарищу по команде Элиасу Петтерссону в этом сезоне», — сказано в статье.

Напомним, ранее «Ванкувер» отклонил запрос «Нью-Йорк Рейнджерс» по обмену Миллера на нападающего «копов» Мику Зибанеджада. Первого на днях подверг публичной критике главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет.

В нынешнем сезоне НХЛ 31-летний Миллер провёл 35 матчей, в которых набрал 31 (8+23) очка. У 26-летнего Петтерссона — 39 игр и 29 (10+19) очков.

Материалы по теме
Главный тренер «Ванкувера» жёстко раскритиковал лидера клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android