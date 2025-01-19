The Fourth Period назвал клубы, заинтересованные в лидерах «Кэнакс» Миллере и Петтерссоне

Издание The Fourth Period опубликовало статью на своём сайте, в которой назвало клубы НХЛ, заинтересованные в приобретении лидеров «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллера и Элиаса Петтерссона.

«Миннесота Уайлд», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз» — вот некоторые из команд, которые, как считается, проявили определённый интерес как к Миллеру, так и к его товарищу по команде Элиасу Петтерссону в этом сезоне», — сказано в статье.

Напомним, ранее «Ванкувер» отклонил запрос «Нью-Йорк Рейнджерс» по обмену Миллера на нападающего «копов» Мику Зибанеджада. Первого на днях подверг публичной критике главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет.

В нынешнем сезоне НХЛ 31-летний Миллер провёл 35 матчей, в которых набрал 31 (8+23) очка. У 26-летнего Петтерссона — 39 игр и 29 (10+19) очков.