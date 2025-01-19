«Автомобилист» одержал шестую победу подряд, обыграв в гостях «Сочи»
Поделиться
В Сочи во дворце спорта «Большой» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный одноимённый клуб потерпел поражение от «Автомобилиста» со счётом 1:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Романцев (Денежкин) – 12:27 (5x5) 1:1 Попов (Тянулин) – 21:51 (5x5) 1:2 Да Коста (Голышев) – 29:19 (5x5)
Шайбами в составе победителей отметились Данил Романцев и Стефан Да Коста. У хозяев единственный гол на счету Сергея Попова.
Уральцы одержали шестую победу подряд, набрали 60 очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» остался с 32 очками и идёт последним на Западе. В следующем матче «Автомобилист» 22 января сыграет дома с омским «Авангардом». «Леопарды» 23 января примут дома уфимский «Салават Юлаев».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 19 января 2025
-
19:41
-
19:26
-
19:10
-
18:39
-
18:14
-
17:55
-
17:45
-
17:33
-
17:25
-
17:12
-
17:05
-
16:48
-
16:25
-
15:52
-
15:37
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:45
-
12:34
-
12:04
-
11:36
-
11:15
-
10:42
-
10:22
-
10:09
-
09:45
-
09:30