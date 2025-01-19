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Сочи — Автомобилист, результат матча 19 января 2025, счёт 1:2, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд, обыграв в гостях «Сочи»
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В Сочи во дворце спорта «Большой» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный одноимённый клуб потерпел поражение от «Автомобилиста» со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Романцев (Денежкин) – 12:27 (5x5)     1:1 Попов (Тянулин) – 21:51 (5x5)     1:2 Да Коста (Голышев) – 29:19 (5x5)    

Шайбами в составе победителей отметились Данил Романцев и Стефан Да Коста. У хозяев единственный гол на счету Сергея Попова.

Уральцы одержали шестую победу подряд, набрали 60 очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» остался с 32 очками и идёт последним на Западе. В следующем матче «Автомобилист» 22 января сыграет дома с омским «Авангардом». «Леопарды» 23 января примут дома уфимский «Салават Юлаев».

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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