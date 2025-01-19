«Автомобилист» одержал шестую победу подряд, обыграв в гостях «Сочи»

В Сочи во дворце спорта «Большой» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный одноимённый клуб потерпел поражение от «Автомобилиста» со счётом 1:2.

Шайбами в составе победителей отметились Данил Романцев и Стефан Да Коста. У хозяев единственный гол на счету Сергея Попова.

Уральцы одержали шестую победу подряд, набрали 60 очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» остался с 32 очками и идёт последним на Западе. В следующем матче «Автомобилист» 22 января сыграет дома с омским «Авангардом». «Леопарды» 23 января примут дома уфимский «Салават Юлаев».

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