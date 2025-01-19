Главный тренер «Барыса» прокомментировал 11-е поражение подряд в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:3), которое стало уже 11-м подряд для казахстанской команды.

«Готовились к игре, хорошо работали. Сегодня старались. Где-то недельный перерыв сказался, много торопливости в завершении было. Создавали моменты, были неплохие, прессинговали. Но во втором периоде пропустили гол. Вроде бы начали играть, но два удаления — в меньшинстве пропустили два гола. На третий период вышли, надо было забить гол, чтобы переломить игру. Не получилось.

Насколько сильно пришлось поменять рисунок в сегодняшней встрече из-за травм Асетова, Бурдасова и Шайхмедденова? В принципе молодые ребята старались, сегодня больших претензий не было, желание хорошее. Да, где-то не хватает физики, в том или ином эпизоде, при завершении, где-то выступать более быстро, где-то — взять игру на себя. У нас Роман Старченко вышел, тоже давно не выступал, видно, что не в игровом тонусе, мы знаем, как он может. Да, жалко, что Алихан Асетов получил травму, на тренировке попало в руку, перелом у него. У Бурдасова надрыв, у Шайхмедденова со спиной проблемы. Понятно, что тех, кто был в тонусе и играл, тяжело заменить. Но я думаю, своё должны набрать потихоньку, и всё будет нормально.

Как оценю дебют Артура Гросса? Напористый парень, видно, что хорошее желание. Да, здесь чуть-чуть отличается игра от МХЛ, намного всё быстрее, взрослые дядьки выходят. Я думаю, что от игры к игре будет добавлять. Многие уехали на Универсиаду, кого мы хотели привлечь в команду. Выступят там и присоединятся, будем их просматривать и давать играть. Это наше будущее», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба «Барыса».

Астанинцы остались с 25 очками и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Барыс» 23 января примет дома «Адмирал».