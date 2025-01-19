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Департамент безопасности игроков НХЛ проведёт слушания с Макдэвидом из-за удара Гарланда

Департамент безопасности игроков НХЛ проведёт слушания с Макдэвидом из-за удара Гарланда
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Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид пройдёт телефонные слушания, инициированные Департаментом безопасности игроков НХЛ после того, как лидер «нефтяников» получил удаление до конца игры за удар клюшкой в лицо хоккеисту «Ванкувера» Конору Гарланду в матче регулярного чемпионата, который прошёл утром сегодня, 19 января. Об этом сообщает журналист The Athletic Крис Джонстон в социальных сетях.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хьюз (Миллер) – 14:38 (pp)     2:0 Хайнен (Майерс, Ди Джузеппе) – 15:49     3:0 Хьюз (Миллер, Бёзер) – 18:00 (pp)     3:1 Драйзайтль – 24:01     3:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 33:38 (pp)    

Напомним, инцидент произошёл во время массовой стыки, начавшейся за три секунды до конца третьего периода. Отметим, что параллельно большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс за аналогичный удар клюшкой в лицо.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Макдэвид провёл 43 матча, в которых набрал 65 (20+45) очков.

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