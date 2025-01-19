Департамент безопасности игроков НХЛ проведёт слушания с Макдэвидом из-за удара Гарланда

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид пройдёт телефонные слушания, инициированные Департаментом безопасности игроков НХЛ после того, как лидер «нефтяников» получил удаление до конца игры за удар клюшкой в лицо хоккеисту «Ванкувера» Конору Гарланду в матче регулярного чемпионата, который прошёл утром сегодня, 19 января. Об этом сообщает журналист The Athletic Крис Джонстон в социальных сетях.

Напомним, инцидент произошёл во время массовой стыки, начавшейся за три секунды до конца третьего периода. Отметим, что параллельно большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс за аналогичный удар клюшкой в лицо.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Макдэвид провёл 43 матча, в которых набрал 65 (20+45) очков.