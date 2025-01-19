Игорь Никитин прокомментировал «сухарь» сына Василия Кошечкина в его дебютном матче в КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:0).

«Второй период решил исход матча. Мы потом контролировали игру. Хорошая атмосфера сегодня, болельщиков много было. Готовимся дальше.

Насколько сложно готовиться к таким матчам, когда встречаются лидеры и аутсайдеры? Мы, во-первых, всегда уважаем соперника, это первое. Второе — парни занимаются своим делом, они должны держать уровень, не для кого-то, для себя. В этом и есть определённая мотивация.

Удалось ли решить вопрос с вратарской линией после ухода Исаева? Да, согласен, что вратарская линия — это очень важная часть в хоккее и в нашей команде. Сегодня Макс (Майоров. — Прим. «Чемпионата») здорово сыграл, но там заслуга парней многих. С молодёжной команды хорошие рекомендации получили, и, в принципе, на ходу он пришёл, в этом нужно отдать ему должное. В следующем матче разберёмся, кто будет играть, но вратарская линия, конечно, важная часть команды», — приводит слова Никитина официальный сайт «Барыса».

Напомним, 20-летний Максим Майоров является сыном легендарного вратаря магнитогорского «Металлурга» и сборной России Василия Кошечкина.

«Локомотив» одержал шестую победу подряд, набрал 78 очков и упрочил своё лидерство в Западной конференции.