Овечкин приезжал на матч с «Питтсбургом» в футболке в поддержку местного клуба НФЛ

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с другими игроками команды прибыл на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:1), прошедший в ночь с 18 на 19 января, в футболке местного клуба НФЛ «Вашингтон Коммандерс».

Игроки «Кэпиталз» таким образом поддержали своих земляков, которым предстоял важный матч с «Детройт Лайонс». «Коммандерс» 19 лет не могли одержать победу в плей-офф и только в этом году «чёрная» серия прервалась.

Пресс-служба хоккейного клуба опубликовала в социальных сетях фото Овечкина в футболке молодой звезды «Коммандерс» Джейдена Дэниелса.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Примечательно, что «Коммандерс» в итоге добились победы над «Лаайонс» со счётом 45:31.

На данный момент 39-летний Овечкин отстаёт от легендарного рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ на 20 заброшенных шайб. На счету россиянина 874 шайбы. У канадца — 894.