Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин приезжал на матч с «Питтсбургом» в футболке в поддержку местного клуба НФЛ

Овечкин приезжал на матч с «Питтсбургом» в футболке в поддержку местного клуба НФЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с другими игроками команды прибыл на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:1), прошедший в ночь с 18 на 19 января, в футболке местного клуба НФЛ «Вашингтон Коммандерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чикран (Протас, Дауд) – 07:42     2:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 32:08     2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 51:29     3:1 Дюбуа (Макмайкл) – 57:50 (pp)     4:1 Дьюхейм (Уилсон, Дауд) – 58:30    

Игроки «Кэпиталз» таким образом поддержали своих земляков, которым предстоял важный матч с «Детройт Лайонс». «Коммандерс» 19 лет не могли одержать победу в плей-офф и только в этом году «чёрная» серия прервалась.

Пресс-служба хоккейного клуба опубликовала в социальных сетях фото Овечкина в футболке молодой звезды «Коммандерс» Джейдена Дэниелса.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Примечательно, что «Коммандерс» в итоге добились победы над «Лаайонс» со счётом 45:31.

На данный момент 39-летний Овечкин отстаёт от легендарного рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ на 20 заброшенных шайб. На счету россиянина 874 шайбы. У канадца — 894.

Материалы по теме
«Он побьёт рекорд. Но, надеюсь, не в мою смену». «Жертвы» Овечкина теперь поддерживают его
«Он побьёт рекорд. Но, надеюсь, не в мою смену». «Жертвы» Овечкина теперь поддерживают его
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android