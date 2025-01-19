Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение южан от «Автомобилиста»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2), который прошёл сегодня, 19 января.

«Нам сегодня банально не хватило сил, особенно под конец игры, где выдались моменты в большинстве. Нужно было вытаскивать этот матч. Ребята потеряли концентрацию. Тяжёлый день был вчера, добирались домой. Поэтому не хватило сил, эмоций. Сейчас надо хорошо отдохнуть и продолжать домашнюю серию», — приводит слова Зубова официальный сайт «Сочи».

Южане остались с 32 очками и занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, отставая на девять очков от идущего строчкой выше «Витязя». В ближайшей игре подопечные Зубова 23 января примут дома «Салават Юлаев».