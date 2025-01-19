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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение южан от «Автомобилиста»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение южан от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2), который прошёл сегодня, 19 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Романцев (Денежкин) – 12:27 (5x5)     1:1 Попов (Тянулин) – 21:51 (5x5)     1:2 Да Коста (Голышев) – 29:19 (5x5)    

«Нам сегодня банально не хватило сил, особенно под конец игры, где выдались моменты в большинстве. Нужно было вытаскивать этот матч. Ребята потеряли концентрацию. Тяжёлый день был вчера, добирались домой. Поэтому не хватило сил, эмоций. Сейчас надо хорошо отдохнуть и продолжать домашнюю серию», — приводит слова Зубова официальный сайт «Сочи».

Южане остались с 32 очками и занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, отставая на девять очков от идущего строчкой выше «Витязя». В ближайшей игре подопечные Зубова 23 января примут дома «Салават Юлаев».

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