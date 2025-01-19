«Парни всё выжимали из себя». Тренер «Автомобилиста» Заварухин — о победе над «Сочи»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:1).

«Очень приятно играть с «Сочи». Было много наших болельщиков сегодня, и мы хотели их порадовать хорошим хоккеем. Здорово, что выиграли – это третья игра на выезде, немного не хватило эмоций и движения. Использовали свои моменты, которые решили исход матча. Парни всё выжимали себя. Хороший момент, что парни из четвёртого звена хорошо играют и в концовке самоотверженно сыграло меньшинство. Всю эту выездную серию, начиная со «Спартака», «Салавата» и закачивая «Сочи», мы тренировали меньшинство. Будем работать над дисциплиной, которая могла подвести в концовке. Здорово, что вратарь подчистил и бригада меньшинства сработала. Идём дальше.

Ожидали ли счет 1:2 и такое сопротивление «Сочи»? Я посмотрел прошедшие игры, обыграли московское «Динамо», неплохо играли с «Витязем». Команда на ходу, хорошее движение, виден азарт. Много хороших контратак соперник проводил сегодня. Перед матчем предупреждали ребят об этом и здорово, что они не пропустили в контратаках, хотя в одном моменте недоработали и пропустили ненужный гол. Рады победе, непростой выезд был, немного полетали по стране. Сейчас у нас будет время восстановиться перед домашней серией.

Ждём ли переезд на новую арену? Конечно. Видели арену, очень красивая. Что внутри – будем дальше разбираться. Конечно же болельщикам на этой арене должно быть комфортно, и ребятам будет приятно играть при полных трибунах», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Сочи».

Уральцы одержали шестую победу подряд, набрали 60 очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.