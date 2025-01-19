«Что будет, то будет». Джей Ти Миллер — о своём будущем в «Ванкувере»

Звёздный нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер ответил на вопрос о своём будущем в клубе после ряда сообщений об интересе к нему со стороны других команд НХЛ.

«Я просто стараюсь концентрироваться на игре. Я планирую быть частью «Кэнакс» сегодня и завтра. Что будет, то будет. Я сфокусирован на следующем матче», — приводит слова Миллера The Fourth Period.

Напомним, ранее «Ванкувер» отклонил запрос «Нью-Йорк Рейнджерс» по обмену Миллера на нападающего «копов» Мику Зибанеджада. Первого на днях подверг публичной критике главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет.

В текущем сезоне НХЛ 31-летний Миллер провёл 35 матчей, в которых набрал 31 (8+23) очка. У 26-летнего Петтерссона — 39 игр и 29 (10+19) очков.