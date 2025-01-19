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«Думал, может, отдать налево Ярошу». Максим Соркин — о своём голе в ворота «Сибири»

«Думал, может, отдать налево Ярошу». Максим Соркин — о своём голе в ворота «Сибири»
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Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 Б), в котором он отметился голом и результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лайпсик (Бек, Андреофф) – 07:10 (5x5)     2:0 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 23:55 (5x5)     2:1 Исхаков (Полтапов, Соркин) – 28:13 (5x5)     2:2 Дроздов (Гурьянов) – 46:06 (5x5)     2:3 Соркин (Исхаков) – 52:44 (5x5)     3:3 Гоголев (Пьянов) – 54:33 (5x5)     3:4 Гурьянов – 65:00    

«Что поменяли во втором и третьем периодах по сравнению с началом матча? В первую очередь, добавили в желании. Правильно начали действовать, по заданию тренерскому, не было отсебятины. Переломили ход игры и победили.

Рассматривал ли другие варианты, кроме броска по воротам, в эпизоде с моим голом? Был вариант. Когда принял шайбу, думал, может, отдать налево Ярошу, но его перекрыли. Я увидел, что вратарь закрыт, бросил в свободный угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В овертайме матч раскрылся? Конечно, при игре «три на три» больше свободного места, есть возможность разогнаться. Думаю, у «Сибири» было даже больше моментов, Паша Хомченко нас подтащил и оставил в игре.

Более важна ли сейчас для команды такая победа на характере, чем если бы выиграли спокойно? Возможно, да. Нам нужно переламывать серию неудач, и надеюсь, что эта победа нам поможет», — приводит слова Соркина пресс-служба армейцев.

Всего в нынешнем сезоне на счету 24-летнего Соркина 46 матчей за красно-синих, в которых он набрал 36 (19+17) очков.

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