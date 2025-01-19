«Думал, может, отдать налево Ярошу». Максим Соркин — о своём голе в ворота «Сибири»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 Б), в котором он отметился голом и результативной передачей.

«Что поменяли во втором и третьем периодах по сравнению с началом матча? В первую очередь, добавили в желании. Правильно начали действовать, по заданию тренерскому, не было отсебятины. Переломили ход игры и победили.

Рассматривал ли другие варианты, кроме броска по воротам, в эпизоде с моим голом? Был вариант. Когда принял шайбу, думал, может, отдать налево Ярошу, но его перекрыли. Я увидел, что вратарь закрыт, бросил в свободный угол.

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В овертайме матч раскрылся? Конечно, при игре «три на три» больше свободного места, есть возможность разогнаться. Думаю, у «Сибири» было даже больше моментов, Паша Хомченко нас подтащил и оставил в игре.

Более важна ли сейчас для команды такая победа на характере, чем если бы выиграли спокойно? Возможно, да. Нам нужно переламывать серию неудач, и надеюсь, что эта победа нам поможет», — приводит слова Соркина пресс-служба армейцев.

Всего в нынешнем сезоне на счету 24-летнего Соркина 46 матчей за красно-синих, в которых он набрал 36 (19+17) очков.