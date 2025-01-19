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«Эдмонтон» выставил нападающего Дерека Райана на драфт отказов

«Эдмонтон» выставил нападающего Дерека Райана на драфт отказов
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«Эдмонтон Ойлерз» выставил форварда Дерека Райана на драфт отказов, а также отправил в АХЛ защитника Джоша Брауна, сообщает пресс-служба «нефтяников» в социальных сетях.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 38-летний Райан провёл 33 матча за канадский клуб, в которых набрал 5 (1+4) очков. Этот сезон стал четвёртым для американца в «Эдмонтоне». Ранее в сильнейшей лиге мира он защищал цвета «Калгари Флэймз» и «Каролины Харрикейнз».

30-летний Браун сыграл в восьми матчах за «Ойлерз» в нынешнем сезоне, набрав 1 (0+1) очко.

На данный момент «Эдмонтон» занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 61 очко после 46 матчей. В ближайшей игре «нефтяники» 22 января примут дома «Вашингтон Кэпиталз».

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