Семь хоккеистов получили дисквалификации по итогам массовой драки в матче МХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) вынес решение по инциденту в матче между нижнекамским «Реактором» и казанским «Ирбисом», который прошёл в субботу, 18 января, и закончился разгромной победой вторых со счётом 8:0. Об этом сообщил официальный сайт МХЛ.

Напомним, в начале третьего периода состоялась массовая драка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду. Сразу после вбрасывания на площадке начались пять потасовок. По итогам массовой драки все хоккеисты были удалены до конца матча, а вся пятёрка «Реактора» дополнительно получила по малому штрафу каждому из зачинщиков драки.

По итогам рассмотрения всех обстоятельств инцидента СДК принял решение дисквалифицировать на разное количество матчей семерых игроков:

Тимофей Ураков («Реактор») — пять матчей;

Андрей Еременко («Реактор») — пять матчей;

Жоэ-Кристоф Муиссу («Реактор») — пять матчей;

Данил Шишкин («Реактор») — пять матчей;

Павел Анохин («Реактор») — три матча;

Николай Руликов («Реактор») — один матч;

Геннадий Наумов («Ирбис») — один матч.