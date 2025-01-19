Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Семь хоккеистов получили дисквалификации по итогам массовой драки в матче МХЛ

Семь хоккеистов получили дисквалификации по итогам массовой драки в матче МХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) вынес решение по инциденту в матче между нижнекамским «Реактором» и казанским «Ирбисом», который прошёл в субботу, 18 января, и закончился разгромной победой вторых со счётом 8:0. Об этом сообщил официальный сайт МХЛ.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Окончен
0 : 8
Ирбис
Казань
0:1 Бардин (Саберзянов) – 03:09 (5x5)     0:2 Гаев (Вазиев, Сахапов) – 16:35 (5x5)     0:3 Барсуков (Галеев, Саберзянов) – 21:52 (5x5)     0:4 Агеев (Онишко) – 27:54 (5x5)     0:5 Барсуков (Галеев, Махмутов) – 29:24 (5x5)     0:6 Наумов (Гаев, Онишко) – 33:23 (5x5)     0:7 Барсуков (Галеев, Бардин) – 40:45 (5x5)     0:8 Саберзянов (Бирюков) – 45:17 (5x5)    

Напомним, в начале третьего периода состоялась массовая драка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду. Сразу после вбрасывания на площадке начались пять потасовок. По итогам массовой драки все хоккеисты были удалены до конца матча, а вся пятёрка «Реактора» дополнительно получила по малому штрафу каждому из зачинщиков драки.

По итогам рассмотрения всех обстоятельств инцидента СДК принял решение дисквалифицировать на разное количество матчей семерых игроков:

Тимофей Ураков («Реактор») — пять матчей;
Андрей Еременко («Реактор») — пять матчей;
Жоэ-Кристоф Муиссу («Реактор») — пять матчей;
Данил Шишкин («Реактор») — пять матчей;
Павел Анохин («Реактор») — три матча;
Николай Руликов («Реактор») — один матч;
Геннадий Наумов («Ирбис») — один матч.

Материалы по теме
Видео
В матче МХЛ состоялась массовая драка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android