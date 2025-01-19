Семь хоккеистов получили дисквалификации по итогам массовой драки в матче МХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) вынес решение по инциденту в матче между нижнекамским «Реактором» и казанским «Ирбисом», который прошёл в субботу, 18 января, и закончился разгромной победой вторых со счётом 8:0. Об этом сообщил официальный сайт МХЛ.
Напомним, в начале третьего периода состоялась массовая драка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду. Сразу после вбрасывания на площадке начались пять потасовок. По итогам массовой драки все хоккеисты были удалены до конца матча, а вся пятёрка «Реактора» дополнительно получила по малому штрафу каждому из зачинщиков драки.
По итогам рассмотрения всех обстоятельств инцидента СДК принял решение дисквалифицировать на разное количество матчей семерых игроков:
Тимофей Ураков («Реактор») — пять матчей;
Андрей Еременко («Реактор») — пять матчей;
Жоэ-Кристоф Муиссу («Реактор») — пять матчей;
Данил Шишкин («Реактор») — пять матчей;
Павел Анохин («Реактор») — три матча;
Николай Руликов («Реактор») — один матч;
Геннадий Наумов («Ирбис») — один матч.
- 19 января 2025
-
22:51
-
22:30
-
22:12
-
21:42
-
21:26
-
21:16
-
20:48
-
20:33
-
20:13
-
19:57
-
19:41
-
19:26
-
19:10
-
18:39
-
18:14
-
17:55
-
17:45
-
17:33
-
17:25
-
17:12
-
17:05
-
16:48
-
16:25
-
15:52
-
15:37
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05