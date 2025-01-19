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Андрей Марков и Алексей Ковалёв вошли в первую символическую сборную «Монреаля» XXI века

Андрей Марков и Алексей Ковалёв вошли в первую символическую сборную «Монреаля» XXI века
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«Монреаль Канадиенс» на официальном сайте представил свою первую и вторую символические сборные за последние 25 лет.

Примечательно, что в первой из них нашлось место двум российским легендам клуба — экс-защитнику Андрею Маркову и бывшему нападающему Алексею Ковалёву.

Состав первой сборной:

Саку Койву (нападающий);
Алексей Ковалёв (нападающий);
Томаш Плеканец (нападающий);
Андрей Марков (защитник);
Ши Уэбер (защитник);
Кэри Прайс (вратарь).

Состав второй сборной:

Брендан Галлахер (нападающий);
Макс Пасиоретти (нападающий);
Ник Судзуки (нападающий);
Шелдон Сурэй (защитник);
Пи Кей Суббэн (защитник);
Жозе Теодор (вратарь).

Ковалёв защищал цвета «Канадиенс» с 2004 по 2009 год. Марков — с 2000 по 2017. При этом, свой единственный в карьере Кубок Стэнли Ковалёв выиграл в 1994 году в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

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