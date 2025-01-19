Сегодня, 19 января, состоялись два матча регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), которые прошли во Владивостоке и Череповце соответственно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ 19 января:

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой МХЛ является столичный МХК «Спартак», набравший 66 очков после 39 матчей. Второе место занимает «Динамо-Шинник» из Минска с таким же количеством очков после 40 игр. Тройку лидеров замыкает «Красная Армия», набравшая 61 очко в 39 встречах.

Худшей командой лиги по состоянию на 19 января является «Хорс-Карелия», на счету которой лишь семь очков после 36 матчей.

Действующим чемпионом МХЛ является «СКА-1946».