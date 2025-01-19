Результаты матчей МХЛ 19 января
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Сегодня, 19 января, состоялись два матча регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), которые прошли во Владивостоке и Череповце соответственно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ 19 января:
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Окончен
3 : 2
Б
Русские Витязи
Московская область
1:0 Сусуев (Фомин, Пец) – 00:12 (5x5) 1:1 Ильичёв (Жиров, Башлыков) – 34:29 (5x5) 1:2 Скляренко (Фоменко, Марченко) – 50:54 (5x5) 2:2 Левицкий (Крюков) – 55:15 (5x5) 3:2 Строчкин – 65:00
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
2 : 3
ОТ
Амурские Тигры
Хабаровск
По состоянию на сегодняшний день лучшей командой МХЛ является столичный МХК «Спартак», набравший 66 очков после 39 матчей. Второе место занимает «Динамо-Шинник» из Минска с таким же количеством очков после 40 игр. Тройку лидеров замыкает «Красная Армия», набравшая 61 очко в 39 встречах.
Худшей командой лиги по состоянию на 19 января является «Хорс-Карелия», на счету которой лишь семь очков после 36 матчей.
Действующим чемпионом МХЛ является «СКА-1946».
Комментарии
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