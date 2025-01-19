Сегодня, 19 января, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), которые прошли в Казани, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах соответственно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей ВХЛ 19 января:

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 66 очков после 44 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК» с 64 очками после 46 игр. Тройку лидеров замыкает «Рубин» из Тюмени, на счету которого 63 очка в 44 встречах.

По состоянию на 19 января худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 44 матчей.