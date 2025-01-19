Второй гол Артёма Зуба в сезоне помог «Оттаве» обыграть в гостях «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» со счётом 1:2.

Шайбами в составе победителей отметились Зак Остапчук и Артём Зуб. Для 29-летнего россиянина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. У хозяев единственная шайба — на счету Томаша Татара.

Отметим, что в текущем сезоне Зуб пропустил 16 матчей из-за перелома ноги и вернулся в строй в начале января.

«Сенаторз» одержали вторую победу подряд, набрали 52 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Нью-Джерси» остался с 58 очками и идёт вторым в Столичном дивизионе.

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