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Нью-Джерси Дэвилз — Оттава Сенаторз, результат матча 19 января 2025 года, счет 1:2, НХЛ 2024-2025

Второй гол Артёма Зуба в сезоне помог «Оттаве» обыграть в гостях «Нью-Джерси»
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В Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» со счётом 1:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Остапчук (Амадио, Хаймор) – 33:16     1:1 Татар (Лазар, Хьюз) – 34:34     1:2 Зуб (Пинто) – 42:50    

Шайбами в составе победителей отметились Зак Остапчук и Артём Зуб. Для 29-летнего россиянина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. У хозяев единственная шайба — на счету Томаша Татара.

Отметим, что в текущем сезоне Зуб пропустил 16 матчей из-за перелома ноги и вернулся в строй в начале января.

«Сенаторз» одержали вторую победу подряд, набрали 52 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Нью-Джерси» остался с 58 очками и идёт вторым в Столичном дивизионе.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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