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Дональд Трамп в речи накануне инаугурации назвал Александра Овечкина великим игроком

Дональд Трамп в речи накануне инаугурации назвал Александра Овечкина великим игроком
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Избранный президент США Дональд Трамп в ходе митинга своих сторонников накануне инаугурации похвалил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Отметим, что встреча Трампа со сторонниками прошла на домашнем стадионе «столичных».

«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин великий игрок, не так ли?» — сказал Трамп.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 12 результативных передач.

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Овечкин с сыном Сергеем посетил раздевалку «Вашингтона»:

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