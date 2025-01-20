Карбери оценил спасение голкипера «Вашингтона» после броска Малкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил спасение голкипера Логана Томпсона после броска россиянина Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:1).

«Он был на высоте в ситуациях при счёте 1:0, когда исход ещё не ясен. Малкин получил момент в самой выгодной зоне, но Томпсон сделал большой сейв. В результате ничего не происходит. Иногда такие шайбы залетают, и игра полностью меняется, не так ли? В игре при счёте 1:0 это могло бы стать 1:1, и всё пошло бы по-другому. Но он снова и снова демонстрирует высокий уровень в этом сезоне, и мы действительно нуждались в этом», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Ранее сообщалось, что Томпсон стал третьим голкипером в истории столичного клуба по длине «сухой» серии. Серия прервалась на 51-й минуте матча с «Питтсбургом».

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