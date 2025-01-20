В НХЛ подтвердили предстоящее слушание Макдэвида в Департаменте безопасности игроков

В НХЛ подтвердили, что Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид пройдёт слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ после того, как лидер «нефтяников» получил удаление до конца игры за удар клюшкой в лицо хоккеисту «Ванкувер Кэнакс» Конору Гарланду.
«Коннор Макдэвид пройдёт слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ. Он может быть наказан за удар клюшкой (кросс-чек) нападающего «Ванкувер Кэнакс» Конора Гарланда в субботу. Дата и время слушания будут объявлены позже. Дополнительное дисциплинарное наказание рассматривается на основании удара клюшкой. Однако Департамент безопасности игроков оставляет за собой право пересмотреть квалификацию нарушения после анализа инцидента», — говорится в заявлении.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Макдэвид провёл 43 матча, в которых набрал 65 (20+45) очков.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ
- 20 января 2025
-
05:03
-
04:55
-
04:42
-
03:01
-
02:31
- 19 января 2025
-
23:39
-
23:28
-
23:10
-
22:51
-
22:30
-
22:12
-
21:42
-
21:26
-
21:16
-
20:48
-
20:33
-
20:13
-
19:57
-
19:41
-
19:26
-
19:10
-
18:39
-
18:14
-
17:55
-
17:45
-
17:33
-
17:25
-
17:12
-
17:05
-
16:48
-
16:25
-
15:52
-
15:37
-
15:15
-
15:00