В НХЛ подтвердили предстоящее слушание Макдэвида в Департаменте безопасности игроков

В НХЛ подтвердили, что Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид пройдёт слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ после того, как лидер «нефтяников» получил удаление до конца игры за удар клюшкой в лицо хоккеисту «Ванкувер Кэнакс» Конору Гарланду.

«Коннор Макдэвид пройдёт слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ. Он может быть наказан за удар клюшкой (кросс-чек) нападающего «Ванкувер Кэнакс» Конора Гарланда в субботу. Дата и время слушания будут объявлены позже. Дополнительное дисциплинарное наказание рассматривается на основании удара клюшкой. Однако Департамент безопасности игроков оставляет за собой право пересмотреть квалификацию нарушения после анализа инцидента», — говорится в заявлении.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Макдэвид провёл 43 матча, в которых набрал 65 (20+45) очков.

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