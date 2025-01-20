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Панарин вышел на чистое девятое место в истории «Рейнджерс» по результативным передачам

Панарин вышел на чистое девятое место в истории «Рейнджерс» по результативным передачам
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Миллер) – 11:17     1:1 Галлахер (Дворак, Андерсон) – 13:52     1:2 Кайлли – 14:38     2:2 Дворак (Галлахер, Ньюхук) – 25:07 (pp)     2:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 30:24 (pp)     3:3 Судзуки – 35:05     3:4 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 36:20    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:3 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился результативной передачей. Для россиянина она стала 341-й за «Рейнджерс». По этому показателю он вышел на чистое девятое место в истории франшизы, обойдя Стива Викерса.

Следующей целью Панарина является Джеймс Патрик (363). Рекорд принадлежит Брайану Личу.

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