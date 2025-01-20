Панарин вышел на чистое девятое место в истории «Рейнджерс» по результативным передачам

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:3 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился результативной передачей. Для россиянина она стала 341-й за «Рейнджерс». По этому показателю он вышел на чистое девятое место в истории франшизы, обойдя Стива Викерса.

Следующей целью Панарина является Джеймс Патрик (363). Рекорд принадлежит Брайану Личу.

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