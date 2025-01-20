Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе и защитник «Монреаля» Арбер Джекай выдали яркий бой в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После завершения второго периода гости впереди со счётом 4:3.

В начале второго периода в кулачном поединке сошлись защитник хозяев Арбер Джекай и тафгай «Рейнджерс» нападающий Мэтт Ремпе. Канадский защитник «Монреаля» и канадский форвард «синерубашечников» выдали яркий бой, по итогам которого арбитры выписали по большому штрафу обоим хоккеистам за участие в драке. Помимо этого, Ремпе был дополнительно наказан ещё и малым штрафом за грубость.

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Таким образом, подопечные Питера Лавиолетта остались в меньшинстве.