Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе и защитник «Монреаля» Арбер Джекай выдали яркий бой в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После завершения второго периода гости впереди со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Миллер) – 11:17 1:1 Галлахер (Дворак, Андерсон) – 13:52 1:2 Кайлли – 14:38 2:2 Дворак (Галлахер, Ньюхук) – 25:07 (pp) 2:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 30:24 (pp) 3:3 Судзуки – 35:05 3:4 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 36:20
В начале второго периода в кулачном поединке сошлись защитник хозяев Арбер Джекай и тафгай «Рейнджерс» нападающий Мэтт Ремпе. Канадский защитник «Монреаля» и канадский форвард «синерубашечников» выдали яркий бой, по итогам которого арбитры выписали по большому штрафу обоим хоккеистам за участие в драке. Помимо этого, Ремпе был дополнительно наказан ещё и малым штрафом за грубость.
Таким образом, подопечные Питера Лавиолетта остались в меньшинстве.
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