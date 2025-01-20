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Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе и защитник «Монреаля» Арбер Джекай выдали яркий бой в НХЛ

Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе и защитник «Монреаля» Арбер Джекай выдали яркий бой в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После завершения второго периода гости впереди со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Миллер) – 11:17     1:1 Галлахер (Дворак, Андерсон) – 13:52     1:2 Кайлли – 14:38     2:2 Дворак (Галлахер, Ньюхук) – 25:07 (pp)     2:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 30:24 (pp)     3:3 Судзуки – 35:05     3:4 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 36:20    

В начале второго периода в кулачном поединке сошлись защитник хозяев Арбер Джекай и тафгай «Рейнджерс» нападающий Мэтт Ремпе. Канадский защитник «Монреаля» и канадский форвард «синерубашечников» выдали яркий бой, по итогам которого арбитры выписали по большому штрафу обоим хоккеистам за участие в драке. Помимо этого, Ремпе был дополнительно наказан ещё и малым штрафом за грубость.

ВИДЕО

Таким образом, подопечные Питера Лавиолетта остались в меньшинстве.

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