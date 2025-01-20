Нападающий «Монреаля» Ник Судзуки повторил клубное достижение 28-летней давности в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После завершения второго периода гости впереди со счётом 4:3.
В составе «Канадиенс» заброшенной шайбой отметился нападающий Ник Судзуки. Благодаря точному броску в ворота «Рейнджерс» канадский форвард продлил серию с набранными очками в домашних встречах до 11 матчей. 25-летний форвард набирает очки во всех домашних матчах, начиная с 4 декабря 2024 года.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, он повторил клубное достижение 28-летней давности в НХЛ. Последним игроком «Монреаля» со столь продолжительной серией с набранными очками на домашнем льду был финский форвард Саку Койву, который выдал подобный отрезок в сезоне-1996/1997.
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