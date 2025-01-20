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Нападающий «Монреаля» Ник Судзуки повторил клубное достижение 28-летней давности в НХЛ

Нападающий «Монреаля» Ник Судзуки повторил клубное достижение 28-летней давности в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После завершения второго периода гости впереди со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Миллер) – 11:17     1:1 Галлахер (Дворак, Андерсон) – 13:52     1:2 Кайлли – 14:38     2:2 Дворак – 25:07     2:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 30:24 (pp)     3:3 Судзуки – 35:05     3:4 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 36:20     4:4 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 52:52     5:4 Лайне (Гуле, Эванс) – 63:20    

В составе «Канадиенс» заброшенной шайбой отметился нападающий Ник Судзуки. Благодаря точному броску в ворота «Рейнджерс» канадский форвард продлил серию с набранными очками в домашних встречах до 11 матчей. 25-летний форвард набирает очки во всех домашних матчах, начиная с 4 декабря 2024 года.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, он повторил клубное достижение 28-летней давности в НХЛ. Последним игроком «Монреаля» со столь продолжительной серией с набранными очками на домашнем льду был финский форвард Саку Койву, который выдал подобный отрезок в сезоне-1996/1997.

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