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Голевой пас Панарина не помог «Рейнджерс» спастись от поражения в матче с «Монреалем»

Голевой пас Панарина не помог «Рейнджерс» спастись от поражения в матче с «Монреалем»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Миллер) – 11:17     1:1 Галлахер (Дворак, Андерсон) – 13:52     1:2 Кайлли – 14:38     2:2 Дворак – 25:07     2:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 30:24 (pp)     3:3 Судзуки – 35:05     3:4 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 36:20     4:4 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 52:52     5:4 Лайне (Гуле, Эванс) – 63:20    

В составе победителей в сегодняшней встрече голы в свой актив записали Брендан Галлахер, Кристиан Дворак, Ник Судзуки и Юрай Слафковски. У гостей отличились Алекси Лафреньер, Уилл Кайлли, Мика Зибанеджад Крис Крайдер. Российский форвард Артемий Панарин отличился результативной передачей.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 4:4. В овертайме сильнее оказались хозяева, победный гол на счету Патрика Лайне.

«Монреаль» с 50 очками поднялся на 9-е место Востока, «Рейнджерс» с 48 баллами находится на 11-й строчке.

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