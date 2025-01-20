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Голевой пас Панарина не помог «Рейнджерс» спастись от поражения в матче с «Монреалем»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей в сегодняшней встрече голы в свой актив записали Брендан Галлахер, Кристиан Дворак, Ник Судзуки и Юрай Слафковски. У гостей отличились Алекси Лафреньер, Уилл Кайлли, Мика Зибанеджад Крис Крайдер. Российский форвард Артемий Панарин отличился результативной передачей.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 4:4. В овертайме сильнее оказались хозяева, победный гол на счету Патрика Лайне.

«Монреаль» с 50 очками поднялся на 9-е место Востока, «Рейнджерс» с 48 баллами находится на 11-й строчке.