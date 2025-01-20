Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

20-летний Лэйн Хатсон вплотную приблизился к повторению рекорда НХЛ для новичков лиги

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев льда, которые одержали победу в дополнительное время.

В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский хоккеист продлил серию с голевыми передачами до восьми матчей, что является повторением второго результата в истории североамериканской лиги для защитников-новичков лиги.

Проводящий дебютный сезон в НХЛ Хатсон повторил серию Барри Бека, который в сезоне-1977/1978 также выполнял результативные передачи на протяжении восьми матчей подряд.

Рекорд НХЛ по ассистентской серии среди защитников-новичков был установлен в сезоне-2015/2016: Шейн Гостисбер записывал на свой счёт голевые передачи в девяти матчах кряду.