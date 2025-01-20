Адам Фокс стал четвёртым в истории «Рейнджерс» по матчам с 2+ передачами среди защитников

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев льда, которые одержали победу в дополнительное время.

В составе гостей ассистенский дубль на свой счёт записал защитник Адам Фокс. Американский хоккеист в 60-й за карьеру в НХЛ провёл матч с 2+ передачами, благодаря чему вышел на чистое четвёртое место по этому показателю в клубной истории среди защитников. Сегодня Фокс превзошёл показатель Брэда Парка (59).

Общий клубный рекорд принадлежит известному в прошлом защитнику Брайану Литчу (143). Второе место среди игроков обороны занимает Рон Грешнер (76), топ-3 замыкает Джеймс Патрик (75). Следом теперь располагается Фокс.