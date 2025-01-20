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Адам Фокс стал четвёртым в истории «Рейнджерс» по матчам с 2+ передачами среди защитников

Адам Фокс стал четвёртым в истории «Рейнджерс» по матчам с 2+ передачами среди защитников
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев льда, которые одержали победу в дополнительное время.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Миллер) – 11:17     1:1 Галлахер (Дворак, Андерсон) – 13:52     1:2 Кайлли – 14:38     2:2 Дворак – 25:07     2:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 30:24 (pp)     3:3 Судзуки – 35:05     3:4 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 36:20     4:4 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 52:52     5:4 Лайне (Гуле, Эванс) – 63:20    

В составе гостей ассистенский дубль на свой счёт записал защитник Адам Фокс. Американский хоккеист в 60-й за карьеру в НХЛ провёл матч с 2+ передачами, благодаря чему вышел на чистое четвёртое место по этому показателю в клубной истории среди защитников. Сегодня Фокс превзошёл показатель Брэда Парка (59).

Общий клубный рекорд принадлежит известному в прошлом защитнику Брайану Литчу (143). Второе место среди игроков обороны занимает Рон Грешнер (76), топ-3 замыкает Джеймс Патрик (75). Следом теперь располагается Фокс.

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