Хатсон уступает лишь легенде НХЛ по ассистам в сезоне среди защитников-новичков «Монреаля»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев льда, которые одержали победу в дополнительное время.
В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский хоккеист выполнил 35-ю результативную передачу в нынешнем сезоне, благодаря чему вышел на второе место в истории «Монреаля» по ассистам в одном регулярном чемпионате среди защитников-новичков. Сегодня Хатсон сравнялся с показателем Тома Карверса, который в сезоне-1984/1985 выполнил 35 результативных передач.
Примечательно, что клубный рекорд по результативным передачам в одной регулярке среди защитников-новичков лиги также был установлен в сезоне-1984/1985. Его автором стал Крис Челиос, сделавший 55 передач. Впоследствии Крис стал легендой НХЛ.
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