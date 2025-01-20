Хатсон уступает лишь легенде НХЛ по ассистам в сезоне среди защитников-новичков «Монреаля»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев льда, которые одержали победу в дополнительное время.

В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский хоккеист выполнил 35-ю результативную передачу в нынешнем сезоне, благодаря чему вышел на второе место в истории «Монреаля» по ассистам в одном регулярном чемпионате среди защитников-новичков. Сегодня Хатсон сравнялся с показателем Тома Карверса, который в сезоне-1984/1985 выполнил 35 результативных передач.

Примечательно, что клубный рекорд по результативным передачам в одной регулярке среди защитников-новичков лиги также был установлен в сезоне-1984/1985. Его автором стал Крис Челиос, сделавший 55 передач. Впоследствии Крис стал легендой НХЛ.