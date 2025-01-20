23-летний чешский голкипер Якуб Добеш повторил достижение Петра Кочеткова в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев льда, которые одержали победу в дополнительное время.

Ворота «Монреаля» в этом матче защищал новичок лиги Якуб Добеш. Чешский голкипер отразил 23 броска из 27 и продлил победную серию до пяти матчей со старта карьеры в НХЛ. Он стал всего 13-м вратарём в истории НХЛ, начавшим в лиге с пяти побед в пяти матчах.

В истории «Монреаля» – четвёртым, присоединившись в этом списке к Уэйну Томасу (сезон-1972/1973, – семь побед в первых семи матчах), Кену Драйдену (1970/1971, шесть в шести) и Чарли Линдгрену (2015/2016 – 2017/2018, пять в пяти).

Среди европейских вратарей Добеш также стал всего четвёртым голкипером в истории североамериканской лиги с таким достижением. Он присоединился к датчанину Фредерику Андерсену (2014/2015, «Анахайм», шесть в шести), россиянину Петру Кочеткову (2021/2022 – 2022/2023, «Каролина», пять в пяти) и финну Антеро Нииттюмяки (2003/2004 – 2005/2006, «Филадельфия», пять в пяти).