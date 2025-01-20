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23-летний чешский голкипер Якуб Добеш повторил достижение Петра Кочеткова в НХЛ

23-летний чешский голкипер Якуб Добеш повторил достижение Петра Кочеткова в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев льда, которые одержали победу в дополнительное время.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Миллер) – 11:17     1:1 Галлахер (Дворак, Андерсон) – 13:52     1:2 Кайлли – 14:38     2:2 Дворак – 25:07     2:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 30:24 (pp)     3:3 Судзуки – 35:05     3:4 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 36:20     4:4 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 52:52     5:4 Лайне (Гуле, Эванс) – 63:20    

Ворота «Монреаля» в этом матче защищал новичок лиги Якуб Добеш. Чешский голкипер отразил 23 броска из 27 и продлил победную серию до пяти матчей со старта карьеры в НХЛ. Он стал всего 13-м вратарём в истории НХЛ, начавшим в лиге с пяти побед в пяти матчах.

В истории «Монреаля» – четвёртым, присоединившись в этом списке к Уэйну Томасу (сезон-1972/1973, – семь побед в первых семи матчах), Кену Драйдену (1970/1971, шесть в шести) и Чарли Линдгрену (2015/2016 – 2017/2018, пять в пяти).

Среди европейских вратарей Добеш также стал всего четвёртым голкипером в истории североамериканской лиги с таким достижением. Он присоединился к датчанину Фредерику Андерсену (2014/2015, «Анахайм», шесть в шести), россиянину Петру Кочеткову (2021/2022 – 2022/2023, «Каролина», пять в пяти) и финну Антеро Нииттюмяки (2003/2004 – 2005/2006, «Филадельфия», пять в пяти).

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