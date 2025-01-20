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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 января
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20 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» со счётом 1:2. Победную шайбу в составе «Оттавы» забросил 29-летний российский защитник Артём Зуб, для которого этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Остапчук (Амадио, Хаймор) – 33:16     1:1 Татар (Лазар, Хьюз) – 34:34     1:2 Зуб (Пинто) – 42:50    

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Миллер) – 11:17     1:1 Галлахер (Дворак, Андерсон) – 13:52     1:2 Кайлли – 14:38     2:2 Дворак – 25:07     2:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 30:24 (pp)     3:3 Судзуки – 35:05     3:4 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 36:20     4:4 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 52:52     5:4 Лайне (Гуле, Эванс) – 63:20    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Блюмель (Грицковян, Блэквелл) – 05:26     2:0 Робертсон (Дюшейн, Хейсканен) – 13:05 (pp)     3:0 Бурк (Любушкин, Дюшейн) – 14:18     3:1 Эдвинссон (Ларкин, Каспер) – 52:01     4:1 Джонстон (Робертсон) – 54:09    
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