НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 января

20 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» со счётом 1:2. Победную шайбу в составе «Оттавы» забросил 29-летний российский защитник Артём Зуб, для которого этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.