Лайне стал первым хоккеистом за 107 лет, забившим 10 голов в 10 домашних матчах «Монреаля»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне стал автором победной шайбы в овертайма матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ). Финский форвард забросил 10 шайб в своих первых 10 домашних играх за «Монреаль».

Быстрее Лайне первые 10 домашних голов за клуб забивали только Ньюси Лалонд (1917/1918, 4 игры), Джо Мэлоун (1917/1918, 4), Дидье Питр (1917/1918, 6) и Оди Клегхоргн (1918/1919, 7).

Напомним, Лайне выступает за «Монреаль» первый сезон. Финский форвард получил травму во время предсезонного матча и пропустил часть текущего сезона. В 18 матчах на счету Лайне 15 очков — 12 голов и три результативные передачи.