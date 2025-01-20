Лайне стал первым хоккеистом за 107 лет, забившим 10 голов в 10 домашних матчах «Монреаля»
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне стал автором победной шайбы в овертайма матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ). Финский форвард забросил 10 шайб в своих первых 10 домашних играх за «Монреаль».
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Миллер) – 11:17 1:1 Галлахер (Дворак, Андерсон) – 13:52 1:2 Кайлли – 14:38 2:2 Дворак – 25:07 2:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 30:24 (pp) 3:3 Судзуки – 35:05 3:4 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 36:20 4:4 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 52:52 5:4 Лайне (Гуле, Эванс) – 63:20
Быстрее Лайне первые 10 домашних голов за клуб забивали только Ньюси Лалонд (1917/1918, 4 игры), Джо Мэлоун (1917/1918, 4), Дидье Питр (1917/1918, 6) и Оди Клегхоргн (1918/1919, 7).
Напомним, Лайне выступает за «Монреаль» первый сезон. Финский форвард получил травму во время предсезонного матча и пропустил часть текущего сезона. В 18 матчах на счету Лайне 15 очков — 12 голов и три результативные передачи.
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