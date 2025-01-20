Питер Лавиолетт оценил поражение «Рейнджерс» в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:5 ОТ), по ходу которого «синерубашечники» несколько раз вели в счёте.

«Мы дважды попали в штангу в третьем периоде, мы могли бы и тогда забить гол, но шайба не отскочила в нашу сторону. У нас было два шанса забить гол в дополнительное время, это тоже не решилось в нашу пользу. Тяжело терять одно очко, ведь сейчас мы остро нуждаемся в очках, но я думаю, что ребята отдали все силы, особенно в таких обстоятельствах, отдали всё за 65 минут матча», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» продлили серию с набранными очками до восьми матчей.