Питер Лавиолетт оценил поражение «Рейнджерс» в матче с «Монреалем»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:5 ОТ), по ходу которого «синерубашечники» несколько раз вели в счёте.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Миллер) – 11:17 1:1 Галлахер (Дворак, Андерсон) – 13:52 1:2 Кайлли – 14:38 2:2 Дворак – 25:07 2:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 30:24 (pp) 3:3 Судзуки – 35:05 3:4 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 36:20 4:4 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 52:52 5:4 Лайне (Гуле, Эванс) – 63:20
«Мы дважды попали в штангу в третьем периоде, мы могли бы и тогда забить гол, но шайба не отскочила в нашу сторону. У нас было два шанса забить гол в дополнительное время, это тоже не решилось в нашу пользу. Тяжело терять одно очко, ведь сейчас мы остро нуждаемся в очках, но я думаю, что ребята отдали все силы, особенно в таких обстоятельствах, отдали всё за 65 минут матча», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
«Рейнджерс» продлили серию с набранными очками до восьми матчей.
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