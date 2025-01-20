Карпухин рассказал о коммуникации с Ротенбергом и тренерским штабом СКА

Защитник СКА Илья Карпухин рассказал о коммуникации с главным тренером Романом Ротенбергом и тренерским штабом петербургского клуба.

— Коммуникация с главным тренером есть и в СКА?

— Разумеется. Причём это работает не только в одну сторону, когда тренер может вызвать тебя на разговор. Ты тоже можешь связаться с ним в любое время, обсудить многие вещи. С точки зрения коммуникации СКА – очень открытый клуб. Это касается всего тренерского штаба, с которым всегда складываются честные доверительные отношения, что очень важно для игроков. У тренеров есть чёткое разделение обязанностей, и любой игрок может подойти к любому специалисту по интересующему его вопросу: по защитникам – к одному, по большинству – к другому и так далее.

Вообще, СКА – одна из лучших организаций в лиге. Здесь всё на очень высоком уровне. Мы смотрим очень много видео, в команде подробный разбор всех моментов. Как общекомандных, так и своих смен: видеоанализ задействован по полной. После каждого матча можно получить нарезку своих смен и, если надо, обсудить их с тренерским штабом, — сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.