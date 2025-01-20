Карпухин сравнил системы «Трактора» и СКА и рассказал о тренировках в армейском клубе

Защитник СКА Илья Карпухин сравнил системы «Трактора» и петербургской команды и рассказал о тренировках в армейском клубе.

— Сравни системы Бенуа Гру и СКА. Каковы подходы к хоккею у разных тренеров?

— И в «Тракторе», и в СКА много внимания уделяется деталям, игрокам дают много теории: проводят собрания по игре в неравных составах, разбирают игру в формате «5 на 5». Графики команд по количеству тренировок и выходных также похожи. В СКА мы много тренируемся. График зависит от календаря. Например, если за день до игры у команды лёд, значит, в день игры может не быть раскатки. И наоборот – если в день игры интенсивная раскатка, то за день до игры льда может не быть. Это передовые подходы к подготовке игроков. Можно, наверное, выделить некоторые различия, например, менталитет – в «Тракторе» североамериканский тренер со своим менталитетом, много английского языка. В СКА российские тренеры, но есть, к примеру, и канадский специалист – тренер по развитию. Отметил бы, что в СКА очень много интересных упражнений, как на льду, так и на земле.

— Нужны игрокам длинные изнурительные тренировки?

— Наша задача – держать себя в оптимальных кондициях, пройти сезон без спадов и выйти на пик к плей-офф. Тренировка может быть и длительной, чуть ли не двухчасовой, так и короткой и при этом очень интенсивной. Это, как я уже говорил, зависит от календаря и графика команды. В день перед игрой мы можем покататься 45 минут, отработать какие-то тактические вещи, почувствовать лёд, подготовить экипировку и продолжить работу в тренажёрном зале. В день игры может быть короткая, но интенсивная раскатка – разогнать кровь, зарядиться эмоциями на игру. На длинных тренировках, когда между играми несколько дней, у тренерского штаба есть возможность для мониторинга функциональных показателей игроков. Можно проделать всю ту работу, на которую нет времени внутри игровых серий. Важен баланс работы и восстановления, без которого длинную дистанцию не пройти, — сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.