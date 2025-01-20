Расписание матчей ВХЛ на 20 января 2025 года

Сегодня, 20 января 2025 года, пройдут девять встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 января 2025, понедельник. 11:00 МСК Челмет Челябинск Не начался Буран Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 января 2025, понедельник. 15:00 МСК Металлург Нк Новокузнецк Не начался Рязань-ВДВ Рязань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 января 2025, понедельник. 15:00 МСК Сокол Красноярск Не начался Торпедо-Горький Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 января 2025, понедельник. 15:00 МСК Динамо-Алтай Барнаул Не начался Химик Воскресенск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 января 2025, понедельник. 16:30 МСК Южный Урал Оренбургская область Не начался ХК Тамбов Тамбов Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 января 2025, понедельник. 16:30 МСК Горняк-УГМК Верхняя Пышма Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 января 2025, понедельник. 17:30 МСК Кристалл Саратов Не начался Югра Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК Дизель Пенза Не начался Рубин Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 66 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 64 очка. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 63 очка. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.