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Расписание матчей ВХЛ на 20 января 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 20 января 2025 года
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Сегодня, 20 января 2025 года, пройдут девять встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
Буран
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Не начался
Рязань-ВДВ
Рязань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Не начался
ХК Тамбов
Тамбов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Не начался
Зауралье
Курган
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 66 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 64 очка. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 63 очка. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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