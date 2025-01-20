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Карпухин: СКА играет в интенсивный, очень зрелищный хоккей, требующий идеальной физики

Карпухин: СКА играет в интенсивный, очень зрелищный хоккей, требующий идеальной физики
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Защитник СКА Илья Карпухин оценил стиль петербургского клуба как зрелищный и требующий хорошей физической подготовки.

— Приближается конец регулярного чемпионата КХЛ. В каком режиме сейчас живёт команда? Как готовится к плей-офф?
— Мы все понимаем, что последние матчи сложились не так, как нам бы хотелось. Конечно, мы хотим переломить эту ситуацию, и сделать это может только команда. Уверен, это нас закалит, сделает сильнее. У команды есть огромный потенциал, который мы сможем раскрыть ближе к плей-офф. Вся команда хочет забраться как можно выше в турнирной таблице, но самая важная часть начинается после регулярного чемпионата. СКА играет в интенсивный хоккей, где при потере шайбы в чужой зоне в высокое давление идёт вся пятёрка. Это очень зрелищный хоккей, который требует идеальных физических кондиций. Мы набираем их по ходу сезона, тренерский штаб делает всё, чтобы минимизировать число ошибок в игре, чтобы подойти к решающим матчам сезона в оптимальной форме – игровой и физической, — сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Карпухиным читайте на «Чемпионате»:
«СКА играет в хоккей, требующий идеальных физических кондиций». Интервью с Карпухиным
Эксклюзив
«СКА играет в хоккей, требующий идеальных физических кондиций». Интервью с Карпухиным
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Новости. Хоккей
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