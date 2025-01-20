Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров отреагировал на хвалебную речь нового президента США Трампа в адрес Овечкина

Назаров отреагировал на хвалебную речь нового президента США Трампа в адрес Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на хвалебную речь нового президента США Дональда Трампа в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Как бы мы этого не хотели, в современное время спорт и политика всегда идут нога в ногу. Не зря для своего выступления новоизбранный президент США Дональд Трамп выбрал именно домашнюю арену клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Трамп восхитился Александром Овечкиным и назвал его великим игроком. Здорово, что наших спортсменов уважают за рубежом. Возможно, новый глава Америки поспособствует снятию санкций с российских спортсменов, находящихся под международным баном. Руководители международных спортивных организаций должны задуматься.

Вообще же мы можем только гордиться, что президент чужой страны в своей речи упоминает нашего хоккеиста. Это в очередной раз доказывает, что Александр Овечкин, являющийся одним из родоначальников движения Putin Team, по праву считается послом российского спорта во всём мире», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Дональд Трамп в речи накануне инаугурации назвал Александра Овечкина великим игроком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android