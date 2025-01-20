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Расписание матчей МХЛ на 20 января 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 20 января 2025 года
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Сегодня, 20 января, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 09:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Перерыв
1 : 2
Стальные Лисы
Магнитогорск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 10:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1-й период
0 : 0
Ладья
Тольятти
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Не начался
АКМ-Юниор
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Не начался
Толпар
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Не начался
Локо-76
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
МХК Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Не начался
Академия СКА-Юниор
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 57 очков после 36 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

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