Расписание матчей МХЛ на 20 января 2025 года

Сегодня, 20 января, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 января 2025, понедельник. 11:00 МСК Сахалинские Акулы Сахалинская область Не начался АКМ-Юниор Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 января 2025, понедельник. 14:30 МСК Сибирские Снайперы Новосибирская область Не начался Толпар Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 января 2025, понедельник. 18:30 МСК Алмаз Череповец Не начался Амурские Тигры Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК Динамо-Шинник Бобруйск Не начался МХК Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК Крылья Советов Москва Не начался Академия СКА-Юниор Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 57 очков после 36 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».