«Адмирал» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 20 января, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет заключительная четвёртая встреча между командами в текущем сезоне. Предыдущие три матча остались за казанской командой. В матче двухдневной давности «Ак Барс» обыграл «Адмирал» со счётом 5:2.

На данный момент «Ак Барс» расположился на втором месте Восточной конференции. «Адмирал» после 46 матчей занимает седьмую строчку в таблице Востока КХЛ.