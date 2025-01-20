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«Адмирал» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:30 мск

«Адмирал» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:30 мск
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Сегодня, 20 января, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет заключительная четвёртая встреча между командами в текущем сезоне. Предыдущие три матча остались за казанской командой. В матче двухдневной давности «Ак Барс» обыграл «Адмирал» со счётом 5:2.

На данный момент «Ак Барс» расположился на втором месте Восточной конференции. «Адмирал» после 46 матчей занимает седьмую строчку в таблице Востока КХЛ.

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